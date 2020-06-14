Нет ничего хорошего, если борьба за законные права приобретает характер разгула и погромов, в России и бывшем Советском Союзе это никогда не поддерживали, сказал президент России Владимир Путин 14 июня, комментируя массовые протесты в США

«Что касается вещей, связанных с отношениями между белым населением и афроамериканцами: это известная проблема, давняя проблема Соединенных Штатов. Мы всегда, кстати, еще в Советском Союзе и в современной России с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права», — приводит слова главы государства РИА Новости.

Россия уверенно справляется с коронавирусом, в отличие от США - Путин © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Мартине Лютере Кинге и Анджеле Дэвис: портреты последней в Советском Союзе были по всей стране.

«Это было всегда. Но когда это приобретает — даже на фоне совершенных преступлений — приобретает элемент такого радикального национализма, экстремизма, то ничего хорошего здесь ожидать не приходится. Если борьба за естественные права, за законные права приобретает характер разгула и погромов, то я здесь ничего хорошего для государства не вижу; этого мы никогда не поддерживали», — подчеркнул президент РФ.

Ранее по городам США прокатилась волна беспорядков и погромов после гибели в Миннеаполисе от рук полиции чернокожего американца Джорджа Флойда.

При этом представители Демократической партии США прямо поддерживали участников беспорядков.