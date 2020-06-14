Нести службу в режиме повышенной боеготовности донецкие ополченцы начали 20 мая после того, как резко ухудшилась ситуация на линии разграничения, а количество жертв среди мирного населения увеличилось.
Однако в связи с изменением оперативной обстановки Пушилин принял решение «снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции до уровня, обеспечивающего безопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры ДНР».
Тем не менее если украинские силовики возобновят обстрелы прифронтовых поселков ДНР Народная милиция вернется к режиму повышенной боеготовности и предпримет «адекватные меры реагирования», говорится в заявлении главы республики.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали 13 тысяч человек.