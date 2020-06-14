Подразделения Народной милиции ДНР вернутся к обычному режиму несения службы с 15 июня. Такое распоряжение издал глава республики Денис Пушилин, передает 14 июня РИА Новости

Герой ДНР стал помощником президента Абхазии по международным связям © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Однако в связи с изменением оперативной обстановки Пушилин принял решение «снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции до уровня, обеспечивающего безопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры ДНР».

Тем не менее если украинские силовики возобновят обстрелы прифронтовых поселков ДНР Народная милиция вернется к режиму повышенной боеготовности и предпримет «адекватные меры реагирования», говорится в заявлении главы республики.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали 13 тысяч человек.