«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было. А в Штатах так не происходит», — сказал российский лидер.
Он считает, что такое положение дел связано с системой управления. Так, расширенное правительство в РФ — кабинет министров и главы регионов — работают как одна команда.
«Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит», — отметил Путин.
В США же, подчеркнул Путин, все иначе. «Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше», — сказал Путин.
«И мне кажется, проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа», — добавил он.