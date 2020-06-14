Президент РФ Владимир Путин сказал, что США испытывают сложности с выходом из ситуации с коронавирусом, так как там над интересами народа доминируют интересы политических сил, при этом в России ситуация лучше. Его слова приводит Интерфакс 14 июня

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было. А в Штатах так не происходит», — сказал российский лидер.

Коронавирус сближает Путина и Трампа, но оставляет между ними пропасть © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах сказал: не будем делать там, что правительство говорит или президент говорит», — отметил Путин.

В США же, подчеркнул Путин, все иначе. «Вот, президент говорит: надо сделать так-то, так-то, а на местах губернаторы говорят: да пошел ты подальше», — сказал Путин.

«И мне кажется, проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа», — добавил он.