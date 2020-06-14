В список регионов, кроме столицы Украины, ситуация в которых не отвечает требованиям для отмены карантина, попали Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черниговская и Черновицкая области.
За минувшие сутки только в Киеве коронавирус нашли у 66 человек, во Львовской области выявили еще 139 инфицированных.
Общенациональный карантин на Украине из-за распространения коронавирусной инфекции объявили 11 марта. С начала эпидемии на Украине COVID-19 нашли у 31 154 человека, из них 2294 ребенка и 5494 медика, выздоровели 14 082 человека, число летальных случаев составило 889.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.