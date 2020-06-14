Очередной этап ослабления карантинных мер на Украине не коснется десяти областей и Киева. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Минздрава Украины

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12.00 14 июня

За минувшие сутки только в Киеве коронавирус нашли у 66 человек, во Львовской области выявили еще 139 инфицированных.

Общенациональный карантин на Украине из-за распространения коронавирусной инфекции объявили 11 марта. С начала эпидемии на Украине COVID-19 нашли у 31 154 человека, из них 2294 ребенка и 5494 медика, выздоровели 14 082 человека, число летальных случаев составило 889.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина.