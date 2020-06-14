Икона была явлена в селе Каплуновка Харьковской губернии и приобрела славу чудотворной. Когда шведский король Карл XII приближался к Слобожанщине, то епархиальное начальство предписало чудотворную икону Каплуновскую перенести в Харьков как в более безопасное место.
Шведские солдаты сожгли Каплуновку, но храм, где ранее находилась икона, сжечь не смогли.
«Смотри, если мы церкви без иконы не могли сжечь, то там, где будет присутствовать сама икона, мало нам надежды на успех», — по преданию заявил Карл ΧΙΙ предавшему Россию гетману Ивану Мазепе.
Накануне Полтавского сражения икону носили по всему войску и благословляли ею воинов. Царь Петр неоднократно накануне Полтавского сражения молился перед чудотворной иконой, испрашивая благословения и победы.
Икона пережила гонения на церковь. И в субботу 14 июня была вручена патриархом Кириллом министру обороны РФ Сергею Шойгу с тем, чтобы она была размещена в главном храме Вооруженных сил РФ — соборе Воскресения Христова в Кубинке. Настоятелем собора стал сам патриарх.