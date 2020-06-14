Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 14 июня передал главному храму ВС РФ чудотворную Каплуновскую икону Божьей Матери, перед которой молился Петр Ι перед Полтавской битвой

Икона была явлена в селе Каплуновка Харьковской губернии и приобрела славу чудотворной. Когда шведский король Карл XII приближался к Слобожанщине, то епархиальное начальство предписало чудотворную икону Каплуновскую перенести в Харьков как в более безопасное место.

Шведские солдаты сожгли Каплуновку, но храм, где ранее находилась икона, сжечь не смогли. В России началось освящение главного военного храма - видео © РИА Новости, Александр Мельников | Перейти в фотобанк

«Смотри, если мы церкви без иконы не могли сжечь, то там, где будет присутствовать сама икона, мало нам надежды на успех», — по преданию заявил Карл ΧΙΙ предавшему Россию гетману Ивану Мазепе.

Накануне Полтавского сражения икону носили по всему войску и благословляли ею воинов. Царь Петр неоднократно накануне Полтавского сражения молился перед чудотворной иконой, испрашивая благословения и победы.

Икона пережила гонения на церковь. И в субботу 14 июня была вручена патриархом Кириллом министру обороны РФ Сергею Шойгу с тем, чтобы она была размещена в главном храме Вооруженных сил РФ — соборе Воскресения Христова в Кубинке. Настоятелем собора стал сам патриарх.