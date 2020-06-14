Департамент здравоохранения штата Вашингтон опубликовал отчет, в котором отмечается увеличение активности коронавируса на территории штата, сообщает РИА Новости 14 июня

Наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в восточной части штата, где по состоянию на конец мая отмечается рост масштабов передачи коронавируса. Речь идет, в частности, об округах Бентон, Франклин, Спокан и Якима.

«Согласно оценкам, содержащимся в отчете, число случаев заражения и смертей в этих округах в скором времени значительно возрастет, если COVID-19 продолжит распространяться нынешними темпами», — цитирует заявление агентство.

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Согласно пресс-релизу, увеличение числа случаев заражений может быть связано с мероприятиями по случаю Дня поминовения, однако в отчете не мог быть отражен вероятный рост числа инфицированных, произошедший вследствие недавних протестов.

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли после публикации отчета департамента здравоохранения написал в Twitter, что есть основания для серьезного беспокойства.

«Мы все еще находимся в разгаре пандемии, которая продолжает заражать и убивать жителей Вашингтона. Эта борьба еще не окончена», — отметил Инсли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.