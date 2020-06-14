За минувшие сутки врачи признали здоровыми 106 человек. В Киеве коронавирус нашли у 66 человек, во Львовской области выявили 139 инфицированных, в Закарпатской статистику пополнили 49 пациентов.
Всего с начала эпидемии COVID-19 нашли у 31 154 человека, из них 2294 ребенка и 5494 медика, выздоровели 14 082 человека, число летальных случаев составило 889.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта. Первых заболевших выявили в конце прошлого года в китайском Ухане. Общее число случаев коронавирусной инфекции превысил 7,5 миллиона, свыше 423 тысяч человек скончались.