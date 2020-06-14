За сутки на Украине выявили еще 648 случаев коронавируса, девять человек скончались. Об этом 14 июня на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Украина отменила обязательную обсервацию для жителей Крыма и Донбасса © Daniel Tokarets / flickr

Всего с начала эпидемии COVID-19 нашли у 31 154 человека, из них 2294 ребенка и 5494 медика, выздоровели 14 082 человека, число летальных случаев составило 889.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса нового типа пандемией 11 марта. Первых заболевших выявили в конце прошлого года в китайском Ухане. Общее число случаев коронавирусной инфекции превысил 7,5 миллиона, свыше 423 тысяч человек скончались.