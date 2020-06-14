Ким Ё Чжон - младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее военными действиями, передает Deutsche Welle

«Осуществляя свою власть, санкционированную верховным лидером, нашей партией и государством, я дала указание отделу, отвечающему за дела с врагом, решительно выполнить следующее действие. Наша армия тоже определит что-то для того, чтобы успокоить негодование нашего народа и, конечно, выполнит это», — заявила Ким Ё Чжон. Дама с ядерным оружием. Кто возглавит КНДР после Ким Чен Ына © REUTERS, Jorge Silva/Pool/File Photo

Кроме тогого, она подтвердила намерение закрыть отдел связей с Сеулом городе в Кесонге, назвав Южную Корею «врагом».

Ее заявление прозвучало спустя несколько часов, после того, как представитель МИД КНДР заявил, что его страна продолжит наращивать свой военный потенциал в ответ на предполагаемую угрозу со стороны США.

На прошлой неделе Ким Ё Чжон пригрозила закрыть офис в Кесонге и разорвать ключевой военный договор между Пхеньяном и Сеулом, если Южная Корея не помешает группам перебежчиков отправлять в КНДР листовки с критикой политики Пхеньяна.

Ким Ё Чжон рассматривают как вероятную преемницу Ким Чен Ына на посту лидера КНДР. В последнее время СМИ сообщают о проблемах со здоровьем у ее брата.