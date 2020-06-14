Глава государства, считает эксперт, не идет у них на поводу, и очень многие вещи, которые им бы хотелось, чтобы он делал прямо, Трамп делает достаточно имитационно.
«Например, его личное противостояние с Россией достаточно формально, а устоявшейся элите очень хотелось бы, чтобы оно было явным. Таких нюансов очень много, Трамп не устраивает их по целому ряду объективных причин», — пояснил Кнырик.
А учитывая, что скоро будет возбуждено уголовное дело против Джо Байдена, большие проблемы с прошлым в части нарушения законодательства у Обамы, очень многие представители той элиты понимают, что проиграть сейчас Трампу — потерять все, заключил политолог.