Константин Кнырик: Массовые протесты в США — это только репетиция свержения Трампа
Константин Кнырик: Массовые протесты в США — это только репетиция свержения Трампа
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Глава государства, считает эксперт, не идет у них на поводу, и очень многие вещи, которые им бы хотелось, чтобы он делал прямо, Трамп делает достаточно имитационно.

«Например, его личное противостояние с Россией достаточно формально, а устоявшейся элите очень хотелось бы, чтобы оно было явным. Таких нюансов очень много, Трамп не устраивает их по целому ряду объективных причин», — пояснил Кнырик.

А учитывая, что скоро будет возбуждено уголовное дело против Джо Байдена, большие проблемы с прошлым в части нарушения законодательства у Обамы, очень многие представители той элиты понимают, что проиграть сейчас Трампу — потерять все, заключил политолог.

 