Президент США Дональд Трамп неудобен Демократической партии только потому, что он не является представителем той элиты, которая десятки лет правила в США. Об этом рассказал руководитель информационного агенства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Массовые протесты в США — это только репетиция свержения Трампа © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Например, его личное противостояние с Россией достаточно формально, а устоявшейся элите очень хотелось бы, чтобы оно было явным. Таких нюансов очень много, Трамп не устраивает их по целому ряду объективных причин», — пояснил Кнырик.

А учитывая, что скоро будет возбуждено уголовное дело против Джо Байдена, большие проблемы с прошлым в части нарушения законодательства у Обамы, очень многие представители той элиты понимают, что проиграть сейчас Трампу — потерять все, заключил политолог.