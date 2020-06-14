«Я не исключаю, что в ближайшее время появится некий вождь, который скажет, что белым нужно вставать с колен, дабы высветить второй противоборствующий лагерь», — пояснил эксперт.
И если выборы будут идти не по «демократическому сценарию», считает Кнырик, то в любой момент эти протесты можно будет зажечь с новой энергией и направить их на свержение Дональда Трампа, срыв выборов или развязывание гражданской войны.
Судя по тому, что «демократическая» элита пошла на огромный риск и устроила у себя в стране то, что они устраивали в других странах, они готовы биться отчаянно и до последнего, чтобы Трамп не стал президентом при любых раскладах, заключил политолог.