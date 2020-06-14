Решив купить у России вторую партию зенитных ракетных систем С-400, Турция подтвердила свой суверенитет и нанесла чувствительный удар по американскому ВПК. Об этом рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко в недавнем комментарии РИА Новости

На новый военный бюджет США турки ответят российскими истребителями - Коротченко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Исмаил Демир заявил, что Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второго комплекта С-400.

«Несмотря на давление и угрозы со стороны США и НАТО, Турция выбрала путь суверенитета в обеспечении безопасности воздушного пространства. Это очередное поражение зенитно-ракетных комплексов Patriot и чувствительный удар по возможностям американского военно-промышленного комплекса», — считает военный эксперт.

По его словам, Турция сегодня пытается взять лучшее, что есть сегодня на рынке зенитно-ракетных систем большой дальности. Коротченко пояснил, что второй полк позволит расширить прикрытие наиболее важных целей в стране от атак с воздуха.

Согласие на поставку второй партии С-400 говорит о том, что турецкие военные специалисты прошли обучение боевой эксплуатации уже поставленных систем, резюмировал специалист.