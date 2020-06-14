Ранее глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что Москва и Анкара достигли принципиального согласия о поставке второго комплекта С-400.
«Несмотря на давление и угрозы со стороны США и НАТО, Турция выбрала путь суверенитета в обеспечении безопасности воздушного пространства. Это очередное поражение зенитно-ракетных комплексов Patriot и чувствительный удар по возможностям американского военно-промышленного комплекса», — считает военный эксперт.
По его словам, Турция сегодня пытается взять лучшее, что есть сегодня на рынке зенитно-ракетных систем большой дальности. Коротченко пояснил, что второй полк позволит расширить прикрытие наиболее важных целей в стране от атак с воздуха.
Согласие на поставку второй партии С-400 говорит о том, что турецкие военные специалисты прошли обучение боевой эксплуатации уже поставленных систем, резюмировал специалист.