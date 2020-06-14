Теоретически Москва могла бы жестче защищать права российских СМИ на Западе. Но любые подобные действия со стороны российских властей обернутся такими же мерами в отношении российских СМИ и российских граждан на Западе. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Корнилов о YouTube: Перед выборами в США цензуре будут подвергаться все российские СМИ © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если сказать, что можно было бы действовать жестче, то да. Наверное, можно было бы. Но нужно понимать, что любые подобные действия со стороны российских властей обернутся такими же мерами в отношении российских СМИ и российских граждан на Западе», — считает эксперт.

Опыт Китая подсказывает, пояснил Корнилов, что в процессе информационной борьбы между Россией и США рано или поздно начнутся взаимные блокировки тех или иных СМИ и медийных ресурсов.

Но пока у России есть возможность пользоваться этими ресурсами, чтобы донести хоть долю правды до западной аудитории, нужно этим пользоваться, заключил политолог.