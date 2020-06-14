Ранее видеохостинг YouTube без объяснения причин удалял аккаунт одного из главных крымских телеканалов «Крым 24», а также двух русскоязычных информагентств Anna News и News-Front, которые специализируются на работе в горячих точках.
«Если сказать, что можно было бы действовать жестче, то да. Наверное, можно было бы. Но нужно понимать, что любые подобные действия со стороны российских властей обернутся такими же мерами в отношении российских СМИ и российских граждан на Западе», — считает эксперт.
Опыт Китая подсказывает, пояснил Корнилов, что в процессе информационной борьбы между Россией и США рано или поздно начнутся взаимные блокировки тех или иных СМИ и медийных ресурсов.
Но пока у России есть возможность пользоваться этими ресурсами, чтобы донести хоть долю правды до западной аудитории, нужно этим пользоваться, заключил политолог.