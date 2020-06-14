Политолог Асафов: После пандемии нас ждут локальные войны и новые союзы
Политолог Асафов: После пандемии нас ждут локальные войны и новые союзы
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Все считают, что могут самостоятельно с этим справиться, получить дополнительные политические преимущества, захватить новые рынки, подавить конкурентов», — пояснил эксперт.

Вероятнее всего, прогнозирует Асафов, мы столкнемся с конкуренцией видов вакцин, с обвинениями на эту тему, с громадной работой в информационном поле по защите своих версий вакцин со стороны западных стран, а также крупный передел мирового фармацевтического рынка.

Так что события в позитивном ключе после полного окончания пандемии не очень вероятны, а негативные линии конфликта очевидны уже сейчас, заключил собеседник издания.

 