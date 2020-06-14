Предложения России по совместному созданию вакцины и борьбе с коронавирусом так и остались предложениями, поскольку все считают, что могут самостоятельно справиться с этими угрозами. Об этом рассказал политолог Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру

Политолог Асафов: После пандемии нас ждут локальные войны и новые союзы © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вероятнее всего, прогнозирует Асафов, мы столкнемся с конкуренцией видов вакцин, с обвинениями на эту тему, с громадной работой в информационном поле по защите своих версий вакцин со стороны западных стран, а также крупный передел мирового фармацевтического рынка.

Так что события в позитивном ключе после полного окончания пандемии не очень вероятны, а негативные линии конфликта очевидны уже сейчас, заключил собеседник издания.