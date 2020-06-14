Ранее опрос КМИС, опубликованный 5 июня, показал, что за Владимира Зеленского готовы проголосовать 40,2% респондентов среди тех, кто уже определился с кандидатом.
Эксперт отметил, что хотя многие на Украине разочарованы и не видят перспектив ни для страны, ни для экономики, ни для себя в целом, на фоне своего предшественника Петра Порошенко он все же выглядит предпочтительнее.
«Насколько хватит у него ресурса, чтобы сохранять такое положение вещей, я не готов сказать. Но пока, на ближайший месяц-два, у него такие позиции сохранятся», — указал Копатько.
Во всяком случае, добавил социолог, электоральные позиции у его политических конкурентов сегодня слабее.