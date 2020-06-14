Президент Владимир Зеленский в принципе устраивает большинство украинских граждан, но электоральные позиции его партии «Слуга народа» в разы слабее. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Социолог Копатько: У Зеленского по-прежнему нет конкурентов на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что хотя многие на Украине разочарованы и не видят перспектив ни для страны, ни для экономики, ни для себя в целом, на фоне своего предшественника Петра Порошенко он все же выглядит предпочтительнее.

«Насколько хватит у него ресурса, чтобы сохранять такое положение вещей, я не готов сказать. Но пока, на ближайший месяц-два, у него такие позиции сохранятся», — указал Копатько.

Во всяком случае, добавил социолог, электоральные позиции у его политических конкурентов сегодня слабее.