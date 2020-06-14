Белоруссия, по его мнению, не заинтересована в дальнейшем развитии проекта союзного государства, а Россия настаивает на реализации того, что было подписано при его основании.
«Весь этот круг противоречий касается самых разных сторон межгосударственных отношений. Поэтому это сложные, комплексные проблемы, которые активно обсуждаются и широкой общественностью», — пояснил Неменский.
Эксперт также отметил, что еще одной важной причиной поездки Лаврова стали выборы президента, которые пройдут в Белоруссии в августе, учитывая слова Александра Лукашенко о том, что предвыборная кампания пройдет не так, как хотелось бы.
Со стороны Лукашенко звучали некоторые обвинения в адрес представителей России, так что эта тема тоже будет обсуждаться, заключил политолог.