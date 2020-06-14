Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 июня лично посетит Белоруссию из-за возникшего недопонимания между Москвой и Минском в вопросе дальнейшей интеграции. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в недавнем комментарии изданию «Правда.ру»

Безпалько рассказал, что сделает Москва, если Лукашенко выиграет выборы и продолжит свою политику © пресс-служба Президента РФ

«Весь этот круг противоречий касается самых разных сторон межгосударственных отношений. Поэтому это сложные, комплексные проблемы, которые активно обсуждаются и широкой общественностью», — пояснил Неменский.

Эксперт также отметил, что еще одной важной причиной поездки Лаврова стали выборы президента, которые пройдут в Белоруссии в августе, учитывая слова Александра Лукашенко о том, что предвыборная кампания пройдет не так, как хотелось бы.

Со стороны Лукашенко звучали некоторые обвинения в адрес представителей России, так что эта тема тоже будет обсуждаться, заключил политолог.