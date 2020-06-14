Для этой части российской аудитории, категоричен эксперт, понятия о Белоруссии и Лукашенко исчерпываются ближайшим магазином «Белорусские продукты» и картинкой.
По его мнению, таким людям очень выгодно считать, что якобы в Белоруссии все хорошо, что якобы там «народный» президент, а в России якобы все разворовали олигархи.
«Вера этих людей в Лукашенко носит иррациональный характер, порой сектантский. Это влюбленность в тот образ, которому на самом деле Лукашенко, как я считаю, не соответствует», — указал Безпалько.
На это есть, конечно, и политические причины — Лукашенко хвалят в последние время леваки и либералы, т.к. для них это хорошая возможность подвергнуть критике российскую власть, заключил собеседник издания.