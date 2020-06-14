Белорусскому лидеру Александру Лукашенко действительно удается удерживать популярность в части российского общества. Но она покупается на неё только потому, что эти люди сами не живут в Белоруссии и не знакомы с белорусскими реалиями. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, таким людям очень выгодно считать, что якобы в Белоруссии все хорошо, что якобы там «народный» президент, а в России якобы все разворовали олигархи.

«Вера этих людей в Лукашенко носит иррациональный характер, порой сектантский. Это влюбленность в тот образ, которому на самом деле Лукашенко, как я считаю, не соответствует», — указал Безпалько.

На это есть, конечно, и политические причины — Лукашенко хвалят в последние время леваки и либералы, т.к. для них это хорошая возможность подвергнуть критике российскую власть, заключил собеседник издания.