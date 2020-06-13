НАТО будет рассматривать Россию в качестве угрозы для стран-членов Североатлантического альянса до тех пор, пока Россия, по мнению натовцев, будет давать для этого основания. Об этом рассказал политолог Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

«Кошмар для Вашингтона — это стратегический союз Москвы и Берлина» – политолог Серенко © предоставлено Андреем Серенко Йенс Столтенберг заявил, что главными угрозами для альянса является военная активность России и ее сотрудничество с Китаем, а также активизация террористических групп.

В данном случае, считает эксперт, Столтенберг лишь повторил формулу, которую повторяли его предшественники, предлагая в качестве формата взаимоотношений с Россией технологию сдерживания.

«НАТО понимает, что Россия никуда не денется с карты мира, это вечный серьезный сосед. При этом натовцы исходят из древней сентенции: «Хочешь мира — готовься к войне». НАТО накачивает свой военный потенциал, чтобы ни у кого не возникло желания напасть на членов альянса. Такой же логики придерживается и Россия», — пояснил Серенко.

Слабость всегда провоцирует желание изменить ситуацию в пользу сильного, это нормальная геополитическая реакция, которая проявляется на протяжении всей человеческой истории, уточнил он.

Россия также вправе опасаться с учетом исторического опыта агрессивных действий со стороны членов НАТО, поэтому тратит средства на военные расходы, заключил собеседник издания.