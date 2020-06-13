Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главными угрозами для альянса является военная активность России и ее сотрудничество с Китаем, а также активизация террористических групп.
«Россия, насколько мне известно, не откликается на каждое заявление. Когда звучат довольно резкие оценки или циничные высказывания, то тогда следует реакция. Но не со стороны военных, а на уровне Министерства иностранных дел», — считает эксперт.
Что касается Китая, указал политолог, тоже будет какой-то комментарий, но будет ли он прямо посвящен ответу на заявление генсека Столтенберга или прозвучит в более широком контексте всех высказываний, сказать трудно.
Рудяков добавил, что натовские или американские чиновники выступают с подобными заявлениями, чтобы поддерживать градус общественного внимания к своим подходам в отношениях с Пекином и Москвой.