Официальная Москва не откликается на каждое заявление натовских чиновников, зато Китай не пропускает те или иные выпады в свой адрес. Об этом рассказал политолог Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Политолог Рудяков: Трамп понимает, что не сможет добиться уступок от Путина © РИА Новости, Нина Зотина Йенс Столтенберг заявил, что главными угрозами для альянса является военная активность России и ее сотрудничество с Китаем, а также активизация террористических групп.

«Россия, насколько мне известно, не откликается на каждое заявление. Когда звучат довольно резкие оценки или циничные высказывания, то тогда следует реакция. Но не со стороны военных, а на уровне Министерства иностранных дел», — считает эксперт.

Что касается Китая, указал политолог, тоже будет какой-то комментарий, но будет ли он прямо посвящен ответу на заявление генсека Столтенберга или прозвучит в более широком контексте всех высказываний, сказать трудно.

Рудяков добавил, что натовские или американские чиновники выступают с подобными заявлениями, чтобы поддерживать градус общественного внимания к своим подходам в отношениях с Пекином и Москвой.