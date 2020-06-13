«Вопрос в том, что межэлитного консенсуса как раз не получилось. Трампу обрезали все возможные полномочия. По сути, он так и не стал полноценным президентом даже в том бутафорском виде, в котором существует президент США», — указал эксперт.
Кнырик, в частности, отметил, что, когда во время массовых беспорядков Трамп давал некоторые указания Пентагону и военным ведомствам, ему ответили отказом.
«Он управляет даже не всеми процессами, которые ему положены, исходя из его полномочий. Он только почистил Белый дом и сформировал свой аппарат, а на большее у него сил и времени не хватило», — констатировал политолог.
Трамп неудобен для Демократической партии только с той точки зрения, что не является представителем той элиты, которая десятки лет правила в США, заключил собеседник издания.