Американские элиты не дали президенту США Дональду Трампу в полной мере использовать даже те полномочия, которые полагались ему по закону. Об этом рассказал руководитель информационного агенства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Массовые протесты в США — это только репетиция свержения Трампа © РИА Новости, Владимир Трефилов

Кнырик, в частности, отметил, что, когда во время массовых беспорядков Трамп давал некоторые указания Пентагону и военным ведомствам, ему ответили отказом.

«Он управляет даже не всеми процессами, которые ему положены, исходя из его полномочий. Он только почистил Белый дом и сформировал свой аппарат, а на большее у него сил и времени не хватило», — констатировал политолог.

Трамп неудобен для Демократической партии только с той точки зрения, что не является представителем той элиты, которая десятки лет правила в США, заключил собеседник издания.