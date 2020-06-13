Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом
Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом
© РИА Новости, Нина Зотина
«Уровень жизни в Белоруссии падает. Белоруссии нужно будет отдавать кредиты — в т.ч. Китаю и  России. Запад не будет финансировать его режим и также будет способствовать его падению — в своих целях, конечно», — пояснил эксперт.

Если Лукашенко останется у власти и продолжит свою политику в отношении России, подчеркнул Безпалько, Москва, скорее всего, дистанцируется от Белоруссии, и сведёт на нет механизмы экономической помощи.

Если белорусское государство останется лишь формальным союзником России, то и российская сторона имеет полное право относиться к нему формально, уверен эксперт.

Лукашенко постоянно делал акцент на независимости и суверенитете, поэтому нужно быть независимыми во всем, и во всей полноте нести за это ответственность, заключил собеседник издания.

 