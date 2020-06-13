Белорусский лидер Александр Лукашенко без поддержки России долго не сможет существовать со своим режимом, потому что ему надо кормить силовиков, бюджетников, ряд убыточных отраслей и массу госпредприятий и учреждений. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина

Если Лукашенко останется у власти и продолжит свою политику в отношении России, подчеркнул Безпалько, Москва, скорее всего, дистанцируется от Белоруссии, и сведёт на нет механизмы экономической помощи.

Если белорусское государство останется лишь формальным союзником России, то и российская сторона имеет полное право относиться к нему формально, уверен эксперт.

Лукашенко постоянно делал акцент на независимости и суверенитете, поэтому нужно быть независимыми во всем, и во всей полноте нести за это ответственность, заключил собеседник издания.