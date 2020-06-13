Телеведущая Ксения Собчак, которая выпускает на YouTube ролики с обсуждением актуальных новостей, в подводке к видео от 12 июня пошутила о бывшем солисте группы «Чай вдвоем» Стасе Костюшкине, которого в детстве изнасиловал педофил

«Уничтожают очередную знаменитость». Собчак защитила Тодоренко после ее слов о домашнем насилии © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

Многим зрителям шутка на эту тему показалась неуместной. Высказывание Собчак назвали перебором, «дном», «верхом гнилья», «мерзостью».

«Про Костюшкина зря. Он тогда был ненамного старше вашего, Ксения, сына», — отметил один из комментаторов.

Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» признался, что подвергся насилию со стороны педофила, когда ему было восемь лет. Музыкант решил поделиться этой историей из-за боязни за своих детей. Через несколько дней Костюшкин записал видеообращение, в котором заявил, что после признания его стали «поливать грязью».