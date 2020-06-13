«Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?» —сказала она, рассуждая о политике.
Многим зрителям шутка на эту тему показалась неуместной. Высказывание Собчак назвали перебором, «дном», «верхом гнилья», «мерзостью».
«Про Костюшкина зря. Он тогда был ненамного старше вашего, Ксения, сына», — отметил один из комментаторов.
Бывший участник дуэта «Чай вдвоем» признался, что подвергся насилию со стороны педофила, когда ему было восемь лет. Музыкант решил поделиться этой историей из-за боязни за своих детей. Через несколько дней Костюшкин записал видеообращение, в котором заявил, что после признания его стали «поливать грязью».