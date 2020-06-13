Новое положение Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания подразумевает, что в случае атаки противника по объектам системы предупреждения о ракетном нападении Москва оставляет за собой право ответить на это ядерным ударом. Об этом рассказал военный эксперт Игорь Коротченко в недавнем комментарии «МК»

Коротченко рассказал, чем ответит Россия на новый военный бюджет США © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Условно говоря, это обладатели "ядерного чемоданчика" — президент, министр обороны, начальник Генштаба. Попытки атаковать резиденции или места постоянного пребывания государственных руководителей России даже с использованием обычного оружия, например, гиперзвуковых или крылатых ракет, мы будем расценивать как агрессию и ответим применением ядерного оружия», — пояснил Коротченко.

По его мнению, этот серьезный и емкий документ вышел именно в тот момент, когда США уже вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности, и вряд ли будут продлевать Договор СНВ-3, в связи с чем ядерное оружие США и средства его доставки могут появиться на территории европейских стран-членов НАТО.

В этих условиях Россия шлет некий военно-политический «месседж», показывая США и НАТО, в каких случаях и как будем использовать ядерное оружие, указал эксперт.

Это достаточно четкий посыл, который внимательно прочтут и проанализируют в Пентагоне и штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заключил собеседник издания.