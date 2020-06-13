Обильные ливни смыли дорогостоящий ремонт на центральных улицах Днепра. Об этом 12 июня сообщили активисты города на YouTube-канале 9-channel

«Теплая погода». Милованов объяснил, почему экономика Украины пришла в упадок © Facebook, Тимофей Милованов

«Улицу Короленко, где почти завершили реконструкцию, затопило. Вода стекала прямо в магазины на цокольном этаже. Каким был уровень воды, можно увидеть на входной двери», — сказал очевидец.

Причиной такого наводнения активисты называют некачественно выполненные работы и отсутствие ливнёвок.

Также известно о затопленных Екатеринославском бульваре, Терещенковской улице, Донецком шоссе, улице Шмидта и других.

При этом мэр города Борис Филатов переложил ответственность за потоп на полуторамесячную норму осадков.