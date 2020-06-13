Серьезно пострадала улица Короленко, свежая реконструкция которой обошлась в 102 миллиона гривен (266,6 млн рублей)
«Улицу Короленко, где почти завершили реконструкцию, затопило. Вода стекала прямо в магазины на цокольном этаже. Каким был уровень воды, можно увидеть на входной двери», — сказал очевидец.
Причиной такого наводнения активисты называют некачественно выполненные работы и отсутствие ливнёвок.
Также известно о затопленных Екатеринославском бульваре, Терещенковской улице, Донецком шоссе, улице Шмидта и других.
При этом мэр города Борис Филатов переложил ответственность за потоп на полуторамесячную норму осадков.