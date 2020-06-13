Супруга советника главы Сумской облгосадминистрации Александра Ларина стала виновницей масштабного ДТП в центре Харькова. Об этом 13 июня сообщает Newsroom

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В ДТП никто не пострадал.

Патрульные обнаружили, что виновница аварии находится в нетрезвом состоянии. Полицейские составили протоколы о нарушении правил дорожного движения и отказ от осмотра водителя на состояние опьянения.

Позже стало известно, что за рулем Audi A3 находилась некая Дарья Безбородая, супруга Александра Ларина —руководителя патронатной службы и советника главы Сумской ОГА. Некоторое время он служил в полку полиции особого назначения ГУ НП в Харьковской области.