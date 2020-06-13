Автомобиль Audi A3 под управлением жены чиновника врезался в припаркованный автомобиль Honda и перевернулся на бок.
В ДТП никто не пострадал.
Патрульные обнаружили, что виновница аварии находится в нетрезвом состоянии. Полицейские составили протоколы о нарушении правил дорожного движения и отказ от осмотра водителя на состояние опьянения.
Позже стало известно, что за рулем Audi A3 находилась некая Дарья Безбородая, супруга Александра Ларина —руководителя патронатной службы и советника главы Сумской ОГА. Некоторое время он служил в полку полиции особого назначения ГУ НП в Харьковской области.