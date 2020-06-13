Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня собрал Кабинет министров и правоохранителей на селекторное совещание из-за распространения коронавируса на Украине и нового рекорда по количеству зараженных за сутки. Об этом пишет пресс-служба его Офиса

Он выразил обеспокоенность количеством заболевших.

«Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», — сказал Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

«Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции», — поддержал Степанова премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

«Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт — места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления — на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом министров», — сказал Зеленский.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности.