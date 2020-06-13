Как утверждают руководители антикоррупционных ведомств Артём Сытник и Назар Холодницкий, речь идёт о деле о выдаче кредита Национального банка Украины одному из банков, а не о компании Burisma, в котором работал сын бывшего вице-президента США Хантер Байден

На брифинге 13 июня глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прокомментировали эту информацию о попытке дать взять взятку их ведомствам в размере $6 млн за закрытие уголовного дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского.

Как рассказал Сытник, посредниками при передаче денег выступили Евгений Шевченко, неоднократно фигурировавший в подобных делах и прославившийся как «агент НАБУ», а также первый заместитель главы Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко (ему уже предъявлено подозрение).

Шевченко объяснил, что согласился исполнить эту роль по просьбе Ильяшенко, с которым они дружат четыре года. Беглый депутат Онищенко: Порошенко и Зеленский спелись и помогают Байдену выиграть выборы в США © Facebook, Александр Онищенко

Холодницкий подчеркнул, что дело касается выдачи стабилизационного кредита Национальным банком Украины одному из банков, а бывший вице-президент США и его сын не имеют к нему никакого отношения. Он призвал общественность не искать никакого политического подтекста в этой истории.

«Давайте раз и навсегда разберёмся: Байден-младший и Байден-старший в этом конкретном деле не фигурируют», — добавил Холодницкий.

Компанию Burisma Злочевского, в совет директоров которой до апреля 2019 года входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден, заподозрили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и хищении государственных средств. Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего министра, но вскоре прекратила его розыск и закрыла дело против Burisma. Джо Байден не скрывает, что вынудил Петра Порошенко, когда тот был президентом Украины, уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, который расследовал дело компании и собирался вызвать Хантера на допрос.