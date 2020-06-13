Может оказаться так, что политика Белоруссии в отношении России в случае проигрыша президента Александра Лукашенко на выборах пойдёт по не очень хорошему пути. Но кто бы ни пришёл в республике к власти, вряд ли для Москвы ситуация будет хуже, чем сейчас. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина

«Лукашенко уже совершает шаги, которые мы можем воспринимать как недружественные. Например, проводит учения с британскими морскими пехотинцами, притом что страна является членом ОДКБ. И если какой-либо из этих кандидатов продолжит проводить эти учения, но выйдет из ОДКБ, это хотя бы будет честно», — считает Безпалько.

Политолог добавил, что для России будет выгоднее всего, если Лукашенко в отношениях с ней займет твердую позицию и выразит ее, а не будет позиционировать себя как формального союзника и не станет требовать за это денег.