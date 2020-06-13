Эксперт отметил, что даже после отставки кабмина прозападный, по его мнению, глава МИД Владимир Макей сохранил свой пост, а республика уже до предела насыщена западными фондами, неправительственными организациями, в том числе и запрещёнными в РФ.
«Лукашенко уже совершает шаги, которые мы можем воспринимать как недружественные. Например, проводит учения с британскими морскими пехотинцами, притом что страна является членом ОДКБ. И если какой-либо из этих кандидатов продолжит проводить эти учения, но выйдет из ОДКБ, это хотя бы будет честно», — считает Безпалько.
Политолог добавил, что для России будет выгоднее всего, если Лукашенко в отношениях с ней займет твердую позицию и выразит ее, а не будет позиционировать себя как формального союзника и не станет требовать за это денег.