Опыт Китая подсказывает, что в процессе информационной борьбы между Россией и США рано или поздно начнутся взаимные блокировки тех или иных СМИ и медийных ресурсов. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Указ Трампа об американских соцсетях развязывает России руки

«Думаю, все к этому придет, когда начнутся взаимные истории с блокадами. Опыт Китая показал, что в конечном итоге это делает. Но пока у нас есть возможность пользоваться этими ресурсами, чтобы донести хоть долю правды до западной аудитории, нужно этим пользоваться», — считает эксперт.

При этом, по его мнению, Если Россия заблокирует на своей территории работу Facebook, Google или YouTube, компании воспримут это с облегчением, так как доля российского рынка в их общем бизнесе сравнительно невелика, а требований заблокировать якобы «российскую пропаганду» гораздо больше.

Корнилов добавил, что пока угроза ответных жестких мер со стороны Москвы сдерживает репрессии в отношении российских журналистов на Западе, но рано или поздно и этого будет недостаточно.