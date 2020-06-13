Ранее видеохостинг YouTube без объяснения причин удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов «Крым 24», а также двух русскоязычных информагентств Anna News и News-Front, которые специализируются на работе в горячих точках.
«Думаю, все к этому придет, когда начнутся взаимные истории с блокадами. Опыт Китая показал, что в конечном итоге это делает. Но пока у нас есть возможность пользоваться этими ресурсами, чтобы донести хоть долю правды до западной аудитории, нужно этим пользоваться», — считает эксперт.
При этом, по его мнению, Если Россия заблокирует на своей территории работу Facebook, Google или YouTube, компании воспримут это с облегчением, так как доля российского рынка в их общем бизнесе сравнительно невелика, а требований заблокировать якобы «российскую пропаганду» гораздо больше.
Корнилов добавил, что пока угроза ответных жестких мер со стороны Москвы сдерживает репрессии в отношении российских журналистов на Западе, но рано или поздно и этого будет недостаточно.