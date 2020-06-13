«За эти шесть лет дончане стали сильнее. В людях сразу вскрылась их начинка, и стало ясно, кто силен духом и чист душой, а кто — с гнильцой. К сожалению, мы многих потеряли — добрых, справедливых и героических взрослых, детей… Но, к счастью, от нашего народа отсеялись все недостойные, трусы и негодяи. Это и ужасно, и хорошо одновременно», — подчеркнула литератор.
Зато теперь, по ее словам, можно быть уверенным, что в Донецке тебя окружают только собратья, поскольку горе сплотило горожан и сделало добрее.
Еще не все проблемы решены, еще многого предстоит достичь и многое построить, но если ты понимаешь, что позади тебя только грязь и руины, значит, лучшее еще только предстоит, заключила собеседница издания.