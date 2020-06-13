За шесть лет ведения боевых действий жители Донецка стали сильнее и превратились в одну большую семью. Об этом рассказала писательница Фалена Лысакова в интервью изданию Украина.ру

Писатель-фантаст Лысакова: Донецк — это ядро Русского мира © Facebook Дарины Лысаковой

Зато теперь, по ее словам, можно быть уверенным, что в Донецке тебя окружают только собратья, поскольку горе сплотило горожан и сделало добрее.

Еще не все проблемы решены, еще многого предстоит достичь и многое построить, но если ты понимаешь, что позади тебя только грязь и руины, значит, лучшее еще только предстоит, заключила собеседница издания.