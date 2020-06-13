Ранее опрос КМИС, опубликованный 5 июня, показал, что за Владимира Зеленского готовы проголосовать 40% респондентов среди тех, кто уже определился с кандидатом.
«Такова специфика украинской политической ситуации. Порошенко слишком много негатива на себя взял, к нему однозначно негативное отношение у большинства граждан», — считает эксперт.
Копатько отметил, что сейчас в украинском обществе есть разочарование в политике Зеленского, однако действия главы государства при борьбе с коронавирусом даже подтянули его рейтинг до 50%.
Социолог добавил, что хотя многие на Украине разочарованы и не видят перспектив ни для страны, ни для экономики, ни для себя в целом, на фоне своего предшественника Зеленский все же выглядит предпочтительнее.