Теоретически Петр Порошенко и Юлия Тимошенко могут быть конкурентами Владимира Зеленского, но такой большой электоральной поддержки они не имеют на сегодняшний день. Об этом рассказал социолог Евгений Копатько в интервью изданию Украина.ру

Социолог Копатько: У Зеленского по-прежнему нет конкурентов на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

«Такова специфика украинской политической ситуации. Порошенко слишком много негатива на себя взял, к нему однозначно негативное отношение у большинства граждан», — считает эксперт.

Копатько отметил, что сейчас в украинском обществе есть разочарование в политике Зеленского, однако действия главы государства при борьбе с коронавирусом даже подтянули его рейтинг до 50%.

Социолог добавил, что хотя многие на Украине разочарованы и не видят перспектив ни для страны, ни для экономики, ни для себя в целом, на фоне своего предшественника Зеленский все же выглядит предпочтительнее.