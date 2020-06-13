Стремление украинского президента Владимира Зеленского найти партнеров для обсуждения крымского вопроса объясняется безысходностью. Об этом 13 июня заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов в комментарии РИА Новости

"Слизанный" Зеленский и его бывшая команда. «Квартал-95» насидел аплодисменты при пустом зале © скриншот видео Студия Квартал 95 Online Стефаном Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал данную инициативу.

«Сочувствуем Зеленскому в его безысходности при выборе партнера для обсуждения вопроса по российскому Крыму, так как во всем мире де-факто давно полуостров воспринимается как российская территория», — считает постпред.

Мурадов также предложил Зеленскому провести обсуждение со своим партнером из Швеции в Полтаве, под которой в 1709 году произошла битва, когда российские войска пресекли попытку шведской армии посягнуть на российские земли.

Может, у переговорщиков там возникнут символические параллели, связанные с попытками приобретения русских земель, заключил собеседник агентства.