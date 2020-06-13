Ранее Зеленский заявил вернуть обсуждение «вопроса Крыма» на повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал данную инициативу.
«Сочувствуем Зеленскому в его безысходности при выборе партнера для обсуждения вопроса по российскому Крыму, так как во всем мире де-факто давно полуостров воспринимается как российская территория», — считает постпред.
Мурадов также предложил Зеленскому провести обсуждение со своим партнером из Швеции в Полтаве, под которой в 1709 году произошла битва, когда российские войска пресекли попытку шведской армии посягнуть на российские земли.
Может, у переговорщиков там возникнут символические параллели, связанные с попытками приобретения русских земель, заключил собеседник агентства.