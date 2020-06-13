На сегодняшний момент, продолжил эксперт, мы по сути наблюдаем распад силовой вертикали в США: армия отказывается подчиняться Трампу, полиция во многих местах деморализована и дезорганизована, а ФБР вообще представляет собой систематического врага Трампа.
То есть контур силового управления Соединенными Штатами если не потерян, то значительно ослаблен и не находится в руках президента, уточнил публицист.
«Как далеко это может зайти и не засосет ли это президентскую власть в лице Трампа, сказать трудно. Но то, что США столкнулись с очень серьезным кризисом, и то, что это все больше напоминает 17-й год у нас, это несомненно», — подчеркнул Холмогоров.
Но пока что, исходя из данных социологических опросов, сегодняшние беспорядки не нанесли Трампу серьезного электорального вреда, и его рейтинги снижаются незначительно, заключил собеседник издания.