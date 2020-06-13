Главная проблема президента США Дональда Трампа в связи с массовыми беспорядками — это не результаты выборов, а то, состоятся ли эти выборы вообще. Об этом рассказал обозреватель «Царьград ТВ» Егор Холмогоров в интервью изданию Украина.ру

Егор Холмогоров: Массовые беспорядки в США напоминают наш 1917 год © Facebook, Egor Kholmogorov

То есть контур силового управления Соединенными Штатами если не потерян, то значительно ослаблен и не находится в руках президента, уточнил публицист.

«Как далеко это может зайти и не засосет ли это президентскую власть в лице Трампа, сказать трудно. Но то, что США столкнулись с очень серьезным кризисом, и то, что это все больше напоминает 17-й год у нас, это несомненно», — подчеркнул Холмогоров.

Но пока что, исходя из данных социологических опросов, сегодняшние беспорядки не нанесли Трампу серьезного электорального вреда, и его рейтинги снижаются незначительно, заключил собеседник издания.