Руководителям антикоррупционных ведомств Украины предложили многомиллионную взятку за закрытие дела

«Только что при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником из предыдущей власти при посредничестве других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела. Изъято шесть миллионов долларов», — говорится в посте.
Взятку предложили за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем.
По одной из версий, деньги предлагались за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Украины Николай Злочевский.
В мае 2019 года занимавший должность генерального прокурора Украины Юрий Луценко заявил, что в распоряжении следователей есть распечатка о денежных переводах принадлежащей экс-министру экологии и природных ресурсов Злочевскому фирмы Burisma гражданам США. По данным генпрокурора, компанией экс-министра руководили люди, якобы тесно связанные с высшим руководством США, в частности, с вице-президентом и госсекретарем США.