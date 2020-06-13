Руководителям антикоррупционных ведомств Украины предложили многомиллионную взятку за закрытие дела

Украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в размере $6 миллионов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за закрытие уголовного дела. Об этом 12 июня сообщили в Facebook-группе САП

Депутата Тищенко задержали за взятку в Запорожье © Facebook, Служба безпеки України | Facebook, Служба безпеки України | Перейти в фотобанк

Взятку предложили за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем.

По одной из версий, деньги предлагались за закрытие дела относительно компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Украины Николай Злочевский.

В мае 2019 года занимавший должность генерального прокурора Украины Юрий Луценко заявил, что в распоряжении следователей есть распечатка о денежных переводах принадлежащей экс-министру экологии и природных ресурсов Злочевскому фирмы Burisma гражданам США. По данным генпрокурора, компанией экс-министра руководили люди, якобы тесно связанные с высшим руководством США, в частности, с вице-президентом и госсекретарем США.