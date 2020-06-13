У России есть основания опасаться вторжения НАТО, поскольку на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США. Такое мнение выразил американский публицист Питер Сучиу в своей недавней статье для издания The National Interest

Яков Кедми описал, что именно произойдет, если США попытаются напасть на Россию © commons.wikimedia/Mark Nakoykher Йенс Столтенберг заявил, что главными угрозами для альянса является военная активность России и ее сотрудничество с Китаем, а также активизация террористических групп.

Эксперт в частности отметил, что сейчас американцы в большинстве своем могут счесть надуманной угрозу НАТО для России, но Москва уже давно фиксирует высокий уровень военной активности альянса у своих границ.

Как считает автор материала, после окончания холодной войны и распада СССР сегодняшняя Россия во многих смыслах является более уязвимой по сравнению с многими ателлитами (Польша, Венгрия, Румыния, Чехия и Словакия), Словакию, которые сейчас входят в состав НАТО.

Поэтому неудивительно, что Москва усиливает армию и флот, регулярно проводит военные учения и разрабатывает новую военную технику, в том числе танки Т-14 «Армата» и сверхзвуковые подводные ракеты, добавил Сучиу.