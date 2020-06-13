На Украине зафиксировали новый антирекорд заболеваемости коронавирусом: 753 инфицированных за сутки, 10 человек из числа ранее заболевших скончались, 409 выздоровели. Об этом 13 июня сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Значительное количество новых случаев заболевания фиксируется в стране третий день подряд. Так, накануне сообщалось о 683 новых случаях инфицирования за сутки, 11 июня было 689 новых инфицированных, 10 июня — 525 заболевших, 9 июня сообщалось о 394 новых случаях. Количество инфицированных за все время пандемии превысило 30,5 тысяч, 13 976 выздоровели, 880 умерли.