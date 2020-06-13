Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области — 132, в Закарпатской области — 77 и в Киеве — 72 случая.
Значительное количество новых случаев заболевания фиксируется в стране третий день подряд.
Так, накануне сообщалось о 683 новых случаях инфицирования за сутки, 11 июня было 689 новых инфицированных, 10 июня — 525 заболевших, 9 июня сообщалось о 394 новых случаях.
Количество инфицированных за все время пандемии превысило 30,5 тысяч, 13 976 выздоровели, 880 умерли.