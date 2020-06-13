Заявление украинского вице-премьера о «никчемности» Минских соглашений может говорить о том, что в Киеве хотят обнулить договоренности. Об этом 12 июня заявил член комитета Совета федерации по международным делам Олег Морозов, передает РИА Новости

«Позлить Кремль». Почему официальный Киев решил договариваться по Донбассу с украинскими националистами © Facebook,

Он отметил, что минский процесс не устраивает Киев именно потому, что он — единственная реальная дорога к мирному урегулированию в Донбассе, признанная международным сообществом.

«Все остальные квазипредложения, идущие от Киева, ведут в тупик. Без войны на Донбассе у Киева резко ослабевает переговорная позиция с Вашингтоном и Брюсселем. Отсюда вся эта риторика про якобы международно-правовую никчемность Минского процесса», — объяснил сенатор.

Накануне вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Минские соглашения никчемны с международно-правовой точки зрения, однако белорусскую столицу необходимо использовать как площадку по урегулированию конфликта в Донбассе.