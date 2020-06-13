Назначение на пост премьера Белоруссии Романа Головченко представляет собой попытку президента Александра Лукашенко канализировать часть негатива вместе с отставкой правительства Сергея Румаса. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Политолог Безпалько: У России есть свой план на случай, если Лукашенко останется президентом © РИА Новости, Нина Зотина

Хотя, считает Безпалько, тяжёлое положение Белоруссии в экономике и во всех остальных отношениях связано не конкретно с Румасом и его кабинетом министров, а с системными ошибками, которые были допущены во время последних десятилетий, поэтому эта отставка ничего не изменит.

При этом, по его словам, юридически эта отставка была вполне оправданна, поскольку по 106 статье Конституции правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом.