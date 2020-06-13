«В данной ситуации можно просто попытаться канализировать часть негатива вместе с отставкой правительства Румаса. Попытка слабая, но традиционная для Лукашенко — «царь хороший, бояре плохие». Соответственно, «бояр» в отставку», — указал эксперт.
Хотя, считает Безпалько, тяжёлое положение Белоруссии в экономике и во всех остальных отношениях связано не конкретно с Румасом и его кабинетом министров, а с системными ошибками, которые были допущены во время последних десятилетий, поэтому эта отставка ничего не изменит.
При этом, по его словам, юридически эта отставка была вполне оправданна, поскольку по 106 статье Конституции правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом.