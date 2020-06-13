Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили 12 июня в эфире телеканала «Украина 24» похвалил генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая возбудила уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко

Венедиктова обвинила Порошенко в давлении © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заявил Саакашвили.

По его словам, при Порошенко страна стала беднее на 30%, а сам бывший президент, по заниженным данным Forbes, стал богаче минимум вдвое.

«Если идти по следам этих денег, то много чего можно найти. Да, я знаю, что многие останавливают генерального прокурора, внутри прокуратуры у многих сомнения по этому поводу, но генпрокурор приняла решение по этому поводу», — сказал Саакашвили.

На днях в Госбюро расследований Украины сообщили что Порошенко вручили письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по уголовному делу. Экс-президента подозревают в том, что он вынудил главу Службы внешней разведки назначить своим заместителем Сергея Семочко, занимавшего должность начальника киевского управления Службы безопасности Украины.

Порошенко и его адвокаты заявили, что отказались принимать подозрение, которое им пытались вручить незаконно. По данным офиса генпрокурора, следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента.

В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевского управления СБУ, был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений — селе Козин под Киевом — стоимостью несколько миллионов долларов.

Также в расследовании говорилось, что семья «украинского разведчика и контрразведчика» Семочко числится в базах данных налогоплательщиков России. Впоследствии украинская контрразведка подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.