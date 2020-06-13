Заслуженный артист России Михаил Ефремов записал обращение после смертельного ДТП в центре Москвы. Ролик опубликовали 12 июня на YouTube-канале «Гражданин поэт»

Политолог Уралов о последствиях смертельного ДТП для Ефремова — видео

«Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — сказал он.

Актер отметил, что поможет семье Захарова всеми средствами, если «примут и поймут», назвав помощь не попыткой откупиться, а попыткой искупить.

«И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил», — заявил Ефремов.

По его словам, непростительно садиться за руль в пьяном виде, из-за чего гибнет невинный человек.

«Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду», — пообещал Ефремов.

В конце обращения он заявил, что никакого Ефремова больше нет.

«Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего», — заключил он.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. На своем автомобиле артист пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную и столкнулся с «Ладой», за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, однако на следующий день утром мужчина скончался.

Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков.

Против артиста возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа.