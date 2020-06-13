«Очередной мыльный пузырь, который надул Североатлантический альянс перед наивными господами из Киева. Партнер "с расширенными возможностями" — какой успех! Наверное, пару списанных танков отдадут задарма, потому что в Германии или Франции их утилизировать дорого», — заявил Бальбек.
По мнению депутата, Украина считает получение нового статуса стратегической победой, ведь для Киева «любые подачки от Запада — как манна небесная».
«Ну и куда девать стоптанные ботинки и просроченные сухпайки, ведь есть прекрасный партнер "с расширенными возможностями": мы ему с барского плеча, а он нам в ноги будет кланяться — так думают в НАТО», — добавил Бальбек.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что страна получила статус партнера «расширенных возможностей» НАТО.
Статус партнера «расширенных возможностей» в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений с НАТО. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.