Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал получение Украиной статуса расширенных возможностей НАТО очередным мыльным пузырем. Об этом 12 июня сообщает РИА Новости

НАТО предоставила Украине статус партнера с расширенными возможностями © пресс-служба президента Украины заявил Бальбек.

По мнению депутата, Украина считает получение нового статуса стратегической победой, ведь для Киева «любые подачки от Запада — как манна небесная».

«Ну и куда девать стоптанные ботинки и просроченные сухпайки, ведь есть прекрасный партнер "с расширенными возможностями": мы ему с барского плеча, а он нам в ноги будет кланяться — так думают в НАТО», — добавил Бальбек.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что страна получила статус партнера «расширенных возможностей» НАТО.

Статус партнера «расширенных возможностей» в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений с НАТО. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.