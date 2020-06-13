Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине связан со смягчением карантинных ограничений. Об этом 12 июня заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24»

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