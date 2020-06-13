«Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления. Новые смягчения дают результаты — открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Все это приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев», — объяснил Ляшко.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заверял, что кабинет министров рассмотрит возможность усиления карантинных мер в случае стремительного роста заболеваемости коронавирусом в десяти из 24 областей страны.