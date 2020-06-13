Президент Украины Владимир Зеленский перешел на особый режим работы из-за положительного теста на коронавирус у его супруги Елены. Об этом 12 июня сообщили на сайте офиса главы государства

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк не может никому передать свои полномочия, и состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять свои обязанности.

В Основном законе Украины также не были предусмотрены ситуации самоизоляции и карантина, поэтому был принят специальный протокол режима работы президента.

Зеленский перевел совещания в онлайн-режим и ограничил круг личного общения охраной и ближайшими помощниками. В ближайшее время глава государства отменил очные встречи, участие в массовых мероприятиях и рабочие поездки за пределы Киева.

Президента страны будут ежедневно тестировать на коронавирус.

О том, что тест Елены Зеленской на COVID-19 оказался положительным, стало известно накануне днем. Заболевание проходит бессимптомно, по словам жены украинского президента, она хорошо себя чувствует, находится на амбулаторном лечении и изолирована от других членов семьи. Дети пары также прошли тестирование, у них отрицательные результаты.