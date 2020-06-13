Политолог Руслан Бизяев считает, что нет никаких предпосылок того, что пятого президента Украины Петра Порошенко ждет реальный тюремный срок хотя бы по одному из многочисленных уголовных дел, открытых против него

«Петру Алексеевичу вручили подозрение, будет идти какое-то процессуальное действие, но я исхожу из того, что в нынешней политической конфигурации Петр Алексеевич и посадка — это даже не то что две разные планеты, это две разные галактики», — сказал Бизяев в интервью Украине.ру.

Политолог Бизяев: Украина за копейки продала остатки своего суверенитета? © Facebook, Руслан Бизяев

Однако с точки зрения практики пока что нет ни одной предпосылки, которая говорила бы о том, что у Порошенко действительно могут возникнуть какие-то серьезные проблемы, подчеркнул Бизяев.