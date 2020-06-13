«Петру Алексеевичу вручили подозрение, будет идти какое-то процессуальное действие, но я исхожу из того, что в нынешней политической конфигурации Петр Алексеевич и посадка — это даже не то что две разные планеты, это две разные галактики», — сказал Бизяев в интервью Украине.ру.
Все движения по делам Порошенко он пока рассматривает «с точки зрения медийной составляющей: да, хорошее шоу, да, выглядит все эффектно на экранах, да, это обсуждается у нас в СМИ».
Однако с точки зрения практики пока что нет ни одной предпосылки, которая говорила бы о том, что у Порошенко действительно могут возникнуть какие-то серьезные проблемы, подчеркнул Бизяев.