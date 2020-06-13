«Современная Польша — это один большой памятник российским политическим неудачам: то, что мы существуем и в таком виде, это самый большой провал российской стратегии в ХХ и, вероятно, в ХХI веке», — сказал Корейба.
По его словам, «Польша сегодня — это токсичная колючка в заднице Российской империи, жгучее угрызение совести, которое не дает спокойно спать всем приличным российским империалистам».
Он также назвал годы существования России после распада СССР периодом «перманентного регресса, позорного сворачивания влияния».