Польский политолог Якуб Корейба в интервью изданию Украина.ру заявил, что Россия зря допустила существование независимой Польши в нынешнем виде

«Современная Польша — это один большой памятник российским политическим неудачам: то, что мы существуем и в таком виде, это самый большой провал российской стратегии в ХХ и, вероятно, в ХХI веке», — сказал Корейба.

Он также назвал годы существования России после распада СССР периодом «перманентного регресса, позорного сворачивания влияния».