«На данный момент есть организации, которые именуют себя левыми, но на деле являются эпигонами, которые пытаются эксплуатировать левую идею. Но доверия к ним, конечно, никакого нет. Особенно после художеств Петра Симоненко, который возглавлял КПУ», — отметил юрист.
По его мнению, сейчас левые на Украине — это «те же самые буржуазные проекты, прячущиеся за левый антураж».
При этом реально левых организаций нет даже на горизонте, «и если в России есть хотя бы популярные левые блогеры, имеющие влияние на умы, то у нас тут выжженное поле, вот в чём беда», заключил Гожый.