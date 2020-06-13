Нынешние украинские левые организации всего лишь буржуазные проекты, которые пытаются эксплуатировать идеологию социальной справедливости, сказал адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

«На данный момент есть организации, которые именуют себя левыми, но на деле являются эпигонами, которые пытаются эксплуатировать левую идею. Но доверия к ним, конечно, никакого нет. Особенно после художеств Петра Симоненко, который возглавлял КПУ», — отметил юрист.

Правозащитник Гожый: Карантин в Украине стал политическим инструментом © Facebook, Андрей Гожый

При этом реально левых организаций нет даже на горизонте, «и если в России есть хотя бы популярные левые блогеры, имеющие влияние на умы, то у нас тут выжженное поле, вот в чём беда», заключил Гожый.