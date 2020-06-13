На Украине нет политических сил в классическом понимании этого - групп людей, объединённых идеологией и программами, рассказал адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

«Здесь это всё — одна и та же компрадорская буржуазия, которая кочует от партии к партии. А партии эти, опять же, являются таковыми только в юридическом смысле, не являясь при этом настоящими партиями. Поэтому никаких политических сил в этой стране нет. Не говоря уже о какой-то идеологии», — сказал Гожый.

Правозащитник Гожый: Карантин в Украине стал политическим инструментом © Facebook, Андрей Гожый

О том, что будет позже, они не задумываются, «так как не работают на такую перспективу, поскольку их дети рождаются, по случайному стечению обстоятельств, в Европе, там же учатся», констатировал юрист.