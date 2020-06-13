Никаких реальных изменений в отношении украинской власти к журналистам при нынешнем президенте Владимире Зеленском не произошло, сказал адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

«Что касается реальных преследований, то журналистов как преследовали при Порошенко, так и продолжают преследовать при Зеленском. Как были аресты, так и продолжаются. Как не было расследований нападений на журналистов со стороны неонацистов, так ничего и не происходит в этом плане», — подчеркнул юрист.

Правозащитник Гожый: Карантин в Украине стал политическим инструментом © Facebook, Андрей Гожый Василия Муравицкого, которого Гожый защищает в суде.

Сейчас идет третий год домашнего ареста и четвертый год преследования Муравицкого за публикации в СМИ его статей, что, по версии СБУ, якобы привело к «манипуляции общественным сознанием в пользу иностранного государства».

«Будто бы я статьей на сайте подорвал целую информационную безопасность страны! Спросите, а есть такая статья в Кодексе или есть такое криминальное преступление, как манипуляция сознанием? Но, видно, судят не по Криминальному кодексу. Даже слова такого там нет, не то что статьи!» — отмечал Муравицкий.