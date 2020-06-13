Вручение подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко выглядело как игра на публику, причем это было выгодно как бывшему главе государства, так и нынешнему, сказал адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

«Его вызывают на допрос по одному делу, вдруг во время допроса врывается какой-то товарищ и начинает зачитывать подозрение, как в своё время Юрий Луценко зачитывал подозрение телевизору, по которому раньше показывали экс-президента Януковича», — отметил Гожый.

Правозащитник Гожый: Карантин в Украине стал политическим инструментом © Facebook, Андрей Гожый

Гожый отметил, что первое, о чём сейчас думают украинские политики, это местные выборы, которые назначены на осень.