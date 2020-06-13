«Его вызывают на допрос по одному делу, вдруг во время допроса врывается какой-то товарищ и начинает зачитывать подозрение, как в своё время Юрий Луценко зачитывал подозрение телевизору, по которому раньше показывали экс-президента Януковича», — отметил Гожый.
По его мнению, это может быть «игра для электората, причём обоюдная игра: Порошенко играет на свой электорат, а Зеленский пытается играть на свой».
Гожый отметил, что первое, о чём сейчас думают украинские политики, это местные выборы, которые назначены на осень.