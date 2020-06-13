Он напомнил, что подозреваемым в убийстве писателя Олеся Бузины неонацистам давно вручили подозрения, однако они до сих пор гуляют на свободе.
«Если говорить о Порошенко, то объявление ему подозрения скорее походило на какое-то театрально-юридическое и цирковое представление», — считает юрист.
По его словам, первое, о чём сейчас думают украинские политики, это местные выборы, которые назначены на осень.
На них «симулякр партии под названием "Слуга народа" хочет взять какой-то процент», поэтому учитывает запрос электората на наказание предыдущей власти Порошенко.