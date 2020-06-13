Вручение подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко больше похоже на предвыборную пиар-акцию режима Владимира Зеленского, чем на реальную попытку наказать по всей строгости закона олигарха и политика, сказал адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Он напомнил, что подозреваемым в убийстве писателя Олеся Бузины неонацистам давно вручили подозрения, однако они до сих пор гуляют на свободе.

«Если говорить о Порошенко, то объявление ему подозрения скорее походило на какое-то театрально-юридическое и цирковое представление», — считает юрист.

Правозащитник Гожый: Карантин в Украине стал политическим инструментом © Facebook, Андрей Гожый

На них «симулякр партии под названием "Слуга народа" хочет взять какой-то процент», поэтому учитывает запрос электората на наказание предыдущей власти Порошенко.