Массовые протесты и беспорядки в США говорят о том, что позиции сторонников глобализма в американской власти ослабли, они не могут достигать своих целей мирными демократическими методами и вынуждены задействовать силовой сценарий, сказал политический обозреватель Егор Холмогоров в интервью Украина.ру

«Грубо говоря, сторонники глобализма перешли к открытым боевым действиям. В общем и целом, мне кажется, что этот переход к силовым действиям говорит скорее об ослаблении их позиций, нежели об усилении. То есть, вместо того чтобы ненавязчиво применять «мягкую силу», они пытаются переломить ситуацию силовым путем», — отметил эксперт.

Холмогоров не исключает, что кризис в США также может разрешиться путем насильственной смены власти.