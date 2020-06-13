«Грубо говоря, сторонники глобализма перешли к открытым боевым действиям. В общем и целом, мне кажется, что этот переход к силовым действиям говорит скорее об ослаблении их позиций, нежели об усилении. То есть, вместо того чтобы ненавязчиво применять «мягкую силу», они пытаются переломить ситуацию силовым путем», — отметил эксперт.
Многочисленные «оранжевые революции» последнего времени показали, что использование радикального переворотного насилия дает радикалам возможность захватить власть вопреки всей силе государства, против которого они выступали, добавил он.
Холмогоров не исключает, что кризис в США также может разрешиться путем насильственной смены власти.